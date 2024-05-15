Информация о том, что Довбыком интересуются другие европейские клубы появляется уже регулярно. Однако главный тренер Жироны Мичел Санчес сказал, что у украинца контракт и команда рассчитывает на него.

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За сколько Жирона готова продать Довбыка

На украинца готовы открыть охоту Наполи, Милан и Ювентус, однако "каталонцам" предложение по Довбыку еще не делали. В частности за игроком активно наблюдают и клубы АПЛ.

Жирона готова продать украинского футболиста за 40 миллионов евро.

Справка. В сезоне-2023/2024 Артем Довбык сыграл за Жирону в Ла Лиге 36 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 ассистов.

Напомним, что есть информация, что в трансфере Артема Довбыка были нарушения некоторых финансовых договоренностей. Поэтому Жирона может остаться без еврокубков, а агент украинца рискует потерять статус ФИФА.