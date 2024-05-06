У суботу, 4 травня, в межах 34-го туру Ла Ліги зустрілися Жирона та Барселона. Артем Довбик допоміг команді перемогти з рахунком 4:2, а от гру Віктора Циганкова оцінили не надто позитивно.
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Чи залишаться українці в Жироні
Тренер "каталонців" Мічел Санчес прагне зберегти українців у команді. Зокрема він також закрив питання Савіньйо і Гарсії Алейша.
Я думаю, що українці залишаться, тому що у них є контракти. Сподіваюся, що Савіньйо теж буде з ними. Він найкращий гравець, який у мене коли-небудь був. Не пригадую, кому він належить, Труа чи Ман Сіті, але точно знаю, що це наш гравець.
– розповів Мічел.
Алейш так само залишається в Жироні, оскільки в нього теж контракт. Санчес сподівається, що він продовжить виступи в Жироні.
Варто зазначити, що контракт Віктора Циганкова розрахований до літа 2027-го. У Довбика угода з Жироною завершується роком пізніше.