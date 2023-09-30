Дика розв'язка в АПЛ: Ліверпуль із двома вилученнями програв Тоттенхему через автогол в кінці

Команда Юргена Клоппа відчайдушно чіплялась за нічию із прямим конкурентом. дограючи матч вдев'ятьох. Втім на заваді став власний захисник, який невдало підставився під м'яч.

Тоттенхем – Ліверпуль 2:1

Голи: Сон, 36, Матіп, 90+6 (автогол) – Гакпо, 45+4.

В Англії цього вікенду проходять матчі 7 туру АПЛ. Центральною грою на вихідних стала битва в Лондоні, де Тоттенхем приймав Ліверпуль, пише 24 канал.

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Вдалий старт

Обидва клуби тримались серед лідерів і не знали ще смаку поразок у цьому сезоні. Враховуючи поразку МанСіті в паралельній грі, перемога Ліверпуля виводила б команду Клоппа на перше місце.

Проте гра одразу пішла не за сценарієм мерсисайдців. Вже в середині першого тайму команду підвів Кертіс Джонс, який прямою ногою полетів у ногу супернику. Суддя після перегляду VAR виписав хавбеку червону картку.

Фортуна проти Ліверпуля

Вже у меншості трохи згодом Ліверпуль забив, але арбітр скасував м'яч Луїса Діаса через офсайд (трохи суперечливий). А за дві хвилини після цього рахунок вже відкрив Тоттенхем. Рішарлісона впустили на фланзі і той точно прострілив на Сона.

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Корейцю залишалось впритул розстріляти майже порожні ворота Аліссона. Тим не менше, перед перервою мерсисайдці знайшли сили зрівняти рахунок. Після закидання у карний майданчик "шпор" ван Дейк скинув на Гакпо, який з розвороту відновив паритет.

Правда, сам Коді при цьому зазнав травми і замість нього на другий тайм вийшов Жота. Але португальцю судилось відіграти лише 20 з гаком хвилин, адже через дві жовті картки він залишив Ліверпуль вдев'ятьох.

Злощасний автогол

Тоттенхем почав активніше тиснути, тоді як Клопп перейшов на захисний плані і прибрав з поля всіх нападників. Нічия була майже в руках гостей, але нещасний випадок таки подарував перемогу Тоттенхему.

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На шостій компенсованій хвилині простріл Порро у майданчик Ліверпуля перервав Матіп, але від камерунця м'яч залетів у власні ворота. Таким чином, Тоттенхем вирвав перемогу над мерсисайдцями і піднявся на друге місце.

Відставання від Манчестер Сіті становить лише один бал. У свою чергу Ліверпуль опустився на четверте місце, але далеко від лідера не відкотився – ті ж два бали відставання, що і перед початком туру.