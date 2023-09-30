Тоттенхэм – Ливерпуль 2:1

Голы: Сон, 36, Матип, 90+6 (автогол) – Гакпо, 45+4.

В Англии в этот уикенд проходят матчи 7 тура АПЛ. Центральной игрой на выходных стало сражение в Лондоне, где Тоттенхэм принимал Ливерпуль, пишет 24 канал.

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Удачный старт

Оба клуба держались среди лидеров и еще не знали вкуса поражений в этом сезоне. Учитывая поражение МанСити в параллельной игре, победа Ливерпуля выводила команду Клоппа на первое место.

Однако игра сразу пошла не по сценарию мерсисайдцев. Уже в середине первого тайма команду подвел Кертис Джонс, прямой ногой полетел в ногу сопернику. Судья после просмотра VAR выписал хавбеку красную карточку.

Фортуна против Ливерпуля

Уже в меньшинстве чуть позже Ливерпуль забил, но арбитр отменил мяч Луиса Диаса из-за офсайда (чуть противоречивый). А через две минуты после этого счет уже открыл Тоттенхэм. Ришарлисон был упущен на фланге и тот точно прострелил на Сона.

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Корейцу оставалось в упор расстрелять почти пустые ворота Алиссона. Тем не менее, перед перерывом мерсисайдцы нашли силы сравнять счет. После заброса в штрафную шпор ван Дейк сбросил на Гакпо, который с разворота восстановил паритет.

Правда, сам Коди при этом получил травму и вместо него на второй тайм вышел Жота. Но португальцу суждено было отыграть всего 20 с лишним минут, ведь через две желтые карточки он оставил Ливерпуль вдевятером.

Злосчастный автогол

Тоттенхэм начал активнее давить, тогда как Клопп перешел на защитный план и убрал с поля всех нападающих. Ничья была почти в руках гостей, но несчастный случай подарил победу Тоттенхэму.

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На шестой компенсированной минуте прострел Порро в площадку Ливерпуля прервал Матип, но от камерунца мяч залетел в свои ворота. Таким образом, Тоттенхэм вырвал победу над мерсисайдцами и поднялся на второе место.

Отставание от Манчестер Сити составляет всего один балл. В свою очередь, Ливерпуль опустился на четвертое место, но далеко от лидера не откатился – те же два балла отставания, что и перед началом тура.