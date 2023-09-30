Тоттенхем – Ліверпуль 2:1
Голи: Сон, 36, Матіп, 90+6 (автогол) – Гакпо, 45+4.
В Англії цього вікенду проходять матчі 7 туру АПЛ. Центральною грою на вихідних стала битва в Лондоні, де Тоттенхем приймав Ліверпуль, пише 24 канал.
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Вдалий старт
Обидва клуби тримались серед лідерів і не знали ще смаку поразок у цьому сезоні. Враховуючи поразку МанСіті в паралельній грі, перемога Ліверпуля виводила б команду Клоппа на перше місце.
Проте гра одразу пішла не за сценарієм мерсисайдців. Вже в середині першого тайму команду підвів Кертіс Джонс, який прямою ногою полетів у ногу супернику. Суддя після перегляду VAR виписав хавбеку червону картку.
Фортуна проти Ліверпуля
Вже у меншості трохи згодом Ліверпуль забив, але арбітр скасував м'яч Луїса Діаса через офсайд (трохи суперечливий). А за дві хвилини після цього рахунок вже відкрив Тоттенхем. Рішарлісона впустили на фланзі і той точно прострілив на Сона.
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Корейцю залишалось впритул розстріляти майже порожні ворота Аліссона. Тим не менше, перед перервою мерсисайдці знайшли сили зрівняти рахунок. Після закидання у карний майданчик "шпор" ван Дейк скинув на Гакпо, який з розвороту відновив паритет.
Правда, сам Коді при цьому зазнав травми і замість нього на другий тайм вийшов Жота. Але португальцю судилось відіграти лише 20 з гаком хвилин, адже через дві жовті картки він залишив Ліверпуль вдев'ятьох.
Злощасний автогол
Тоттенхем почав активніше тиснути, тоді як Клопп перейшов на захисний плані і прибрав з поля всіх нападників. Нічия була майже в руках гостей, але нещасний випадок таки подарував перемогу Тоттенхему.
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На шостій компенсованій хвилині простріл Порро у майданчик Ліверпуля перервав Матіп, але від камерунця м'яч залетів у власні ворота. Таким чином, Тоттенхем вирвав перемогу над мерсисайдцями і піднявся на друге місце.
Відставання від Манчестер Сіті становить лише один бал. У свою чергу Ліверпуль опустився на четверте місце, але далеко від лідера не відкотився – ті ж два бали відставання, що і перед початком туру.