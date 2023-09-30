Микола Кухаревич забив дебютний гол за Свонсі. Нападник долучився до розгромної перемоги "лебедів", пише 24 Канал.
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З почином!
Валійський колектив виявився сильнішим за Міллуолл в. Ба більше, Свонсі надзвичайно впевнено тріумфував в рамках 9-го туру Чемпіоншипу, оскільки переміг із рахунком 3:0. Микола Кухаревич розпочав матч на лаві запасних, тому мав не так багато часу, аби принести користь своїй команді.
Українець з'явився на полі відразу по перерві за рахунку 1:0. Під завісу матчу нападник все ж зміг поставити крапку в матчі. На 79-ій хвилині гри в сторону Кухаревич пішла подача. Молодий нападник, у свою чергу, завис у карному майданчику суперника та головою замкнув точно передачу свого партнера по команді. У голкіпер Міллуоллу не було шансів врятувати ворота після удару Миколи.
Відео голу Кухаревича:
Нагадаємо, що Кухаревич приєднався до Свонсі в липні 2023-го року. Валійський колектив виплатив французькому Труа, якому належав Микола, 2 мільйони євро за трансфер талановитого нападника. Українець встиг провести уже 7 матчів за "лебедів", проте до гри із Міллуоллом голами та асистами не відзначався. Суонсі посідає 19-у сходинку в Чемпіоншипі після 9 зіграних турів.
Кар'єра Кухаревича
- Свій шлях нападник розпочав у Волині, де грав за юніорську команду. Згодом форвард перебрався у львівський Рух, який відкрив йому шлях у європейський футбол.
- За "жовто-чорних" Кухаревич провів поєдинки та забив 4 гола. Один з них виглядав просто шедеврально.
- Гравець перебрався у стан французького Труа, з якого спочатку поїхав в оренду до бельгійського Ауд-Геверле, а згодом шотландському Хіберніану, де у 15 матчах забив 5 голів та віддав 1 асист.
- Наразі Transfermarkt оцінює Миколу у 500 тисяч євро, хоча й Свонсі виплатив за українця в 4 рази більше.