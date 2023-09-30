Микола Кухаревич забив дебютний гол за Свонсі. Нападник долучився до розгромної перемоги "лебедів", пише 24 Канал.

Варте уваги Дарують шанс на лідерство Кривбасу та Динамо: Ворскла сенсаційно обіграла Шахтар – відео

З почином!

Валійський колектив виявився сильнішим за Міллуолл в. Ба більше, Свонсі надзвичайно впевнено тріумфував в рамках 9-го туру Чемпіоншипу, оскільки переміг із рахунком 3:0. Микола Кухаревич розпочав матч на лаві запасних, тому мав не так багато часу, аби принести користь своїй команді.

Українець з'явився на полі відразу по перерві за рахунку 1:0. Під завісу матчу нападник все ж зміг поставити крапку в матчі. На 79-ій хвилині гри в сторону Кухаревич пішла подача. Молодий нападник, у свою чергу, завис у карному майданчику суперника та головою замкнув точно передачу свого партнера по команді. У голкіпер Міллуоллу не було шансів врятувати ворота після удару Миколи.

Відео голу Кухаревича:

До речі. У стані представника Чемпіоншипу Сандерленді виступає ще один український нападник Назарій Русин, котрий також встиг відзначитись дебютною результативною дією у футболці "чорних котів".

Нагадаємо, що Кухаревич приєднався до Свонсі в липні 2023-го року. Валійський колектив виплатив французькому Труа, якому належав Микола, 2 мільйони євро за трансфер талановитого нападника. Українець встиг провести уже 7 матчів за "лебедів", проте до гри із Міллуоллом голами та асистами не відзначався. Суонсі посідає 19-у сходинку в Чемпіоншипі після 9 зіграних турів.

Кар'єра Кухаревича