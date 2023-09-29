На початку року Манчестер Юнайтед зіткнувся із кадровими проблемами нефутбольного характеру. З команди пішов Мейсон Грінвуд, якого звинувасували у насильстві над своєю дівчиною.

До теми Він обійшовся майже у 100 мільйонів: зірку Манчестер Юнайтед звинуватили у домашньому насильстві

Санкції від МЮ

Пізніше аналогічна проблема спіткала і Ентоні, який у 2022-му перебрався у Манчестер з Аякса за 95 мільйонів євро. Колишня подруга бразильства звинуватила його у домашньому насильстві.

Габріела Каваллін публікувала фото побоїв, а також розповідала, що хлопець зачиняв її в квартирі та забирав паспорт. На час розслідування Манчестер Юнайтед відсторонив Ентоні від першої команди.

Ентоні помилуваний

Втім цей бан тривав менше місяця. МЮ випустив заяву, що бразилець дав всі показання поліції і на час розслідування справи повертається до роботи з першою командою.

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Можливо, "червоні дияволи" пішли на такий крок через брак вінгерів. Інший зірковий фланговий футболіст Джейдон Санчо посварився із тренером Еріком тен Хагом після його публічної критики. За це англійця також усунули від тренувань.

Відзначимо, що справи Манчестер Юнайтед цього сезону йдуть ненайкращим чином. У чемпіонаті команда тен Хага здобула по три перемоги і поразки, йдучи на 9 місці. А в Лізі чемпіонів МЮ стартував із поразки від Баварії (3:4).