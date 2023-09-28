Ліверпуль успішно стартував у Кубку англійської ліги. В 1/16 фіналу команда Юргена Клоппа майже резервним складом здолала Лестер (3:1), пише 24 канал.

До теми Успіх українців в Кубку ліги: Зінченко, Мудрик, Забарний та Миколенко вийшли в 1/8 фіналу

"Червоні" пропустили першими, але на початку другого тайму Гакпо зрівняв рахунок. Перемогу ж для Ліверпуля вирвали два суперголи.

На 65 хвилині на полі з'явився Домінік Собослаї і вже за п'ять хвилин неймовірною гарматою у дальню "дев'ятку" вразив ворота Лестера. Нагадаємо, що угорець влітку перейшов у Ліверпуль з Лейпцига за 70 мільйонів євро.

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Крапку у зустрічі поставив Діогу Жота і зробив це також красиво. Португалець майстерно п'ятою замкнув простріл Кванси з флангу. Таким чином, мерсисайдці пройшли в 1/8 фіналу, де зіграють проти Борнмута українця Іллі Забарного.

Голи Собослаї та Жоти – у відеоогляді матчу Ліверпуль – Лестер: