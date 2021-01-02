Екс-чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) зізнався, що у нього поки немає суперника, а сам сподівається на реванш з Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО).

В інтерв'ю на ютуб-каналі SNOWQUEENLA наш співвітчизник також розповів, що дата і ім'я його наступного суперника повинні стати відомі після новорічних свят. Василь також зробив акцент на тому, що не планує опускатися у ваговій категорії.

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"Плани зрозумілі. Я сподіваюся, звичайно, я хотів би все-таки сподіватися на реванш. Але я теж розумію, що сьогодні це нереально. Зараз свята попереду, зараз ніхто нічого не говорить. Ніхто не говорить про те, коли буде дата, хто суперник. Поки нічого зрозуміло, крім одного - я залишаюся в легкому дивізіоні", – заявив Ломаченко.

Чи можливий реванш Ломаченка з Лопесом?

Українська сторона стоїть на своєму та хоче провести ще один бій з Лопесом, який 17 жовтня завдав поразки Ломаченку. У контракті поєдинку не було пункту про бій-реванш. Тому його доля лежить виключно на плечах боксерів. Американець навідріз відмовляється від ще одного бою. Він не бачить у цьому сенсу, якщо перемогу все одно святкуватиме він.

Василь ж готовий спробувати покласти Теофімо на канвас. Але бажання з однієї сторони мало. Лопес ж повинен провести обов'язковий захист титулу проти Джорджа Камбососа.