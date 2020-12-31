Український боксер Василь Ломаченко змінив думку щодо свого наступного суперника. Якби він міг обирати, то ним би став Джервонта Девіс.

Василь Ломаченко відверто розповів, хто б міг вийти з ним на один ринг у майбутньому. Українська команда воліє провести реванш з Теофімо Лопесом, але боксер не виключає бою з Джервонтою Девісом. Про це він сказав у інтерв'ю Snowqueenla.

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Бажання Ломаченка

На думку українця, найкращим боксером у легкій вазі є саме Девіс. Василю подобається агресивний стиль американця. Але він не може бути впевнений, що хтось візьметься за організацію його поєдинку з Джервонтою, а особливо після поразки від Лопеса.

"Я не боксував з Девіном Хейні та Джервонтою Девісом. Але мені більше подобається Девіс, він більш агресивний. Мені до вподоби виступати з лівшами. Це, якщо говорити про того, кого хотів би вибрати на наступне протистояння, якщо у мене була б така можливість", – заявив Ломаченко.

Реваншу проти Лопеса бути?

Українська сторона стоїть на своєму та хоче провести ще один дій з Лопесом, який 17 жовтня завдав поразки Ломаченку. Наголосимо, що у контракті поєдинку не було пункту про бій-реванш. Тому його доля лежить виключно на плечах боксерів. Американець навідріз відмовляється від ще одного бою. Він не бачить у цьому сенсу, якщо перемогу все одно святкуватиме він.

Ломаченко вже у січні повернеться до повноцінного тренувального процесу. Після поєдинку українець ліг під хірургічний ніж, у боксера з України було травмоване плече.

Василь ж готовий спробувати покласти Теофімо на канвас. Але бажання з однієї сторони мало. Лопес ж повинен провести обов'язковий захист титулу проти Джорджа Камбососа. Чи вийдуть боксери на один ринг знову наразі невідомо. Це питання літає у повітрі. Цікаво, чи зможуть його вирішити у наступному 2021 році.