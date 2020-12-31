Ломаченко назвав ім'я бажаного суперника після фіаско від Лопеса
Український боксер Василь Ломаченко змінив думку щодо свого наступного суперника. Якби він міг обирати, то ним би став Джервонта Девіс.
Василь Ломаченко відверто розповів, хто б міг вийти з ним на один ринг у майбутньому. Українська команда воліє провести реванш з Теофімо Лопесом, але боксер не виключає бою з Джервонтою Девісом. Про це він сказав у інтерв'ю Snowqueenla.
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Бажання Ломаченка
На думку українця, найкращим боксером у легкій вазі є саме Девіс. Василю подобається агресивний стиль американця. Але він не може бути впевнений, що хтось візьметься за організацію його поєдинку з Джервонтою, а особливо після поразки від Лопеса.
"Я не боксував з Девіном Хейні та Джервонтою Девісом. Але мені більше подобається Девіс, він більш агресивний. Мені до вподоби виступати з лівшами. Це, якщо говорити про того, кого хотів би вибрати на наступне протистояння, якщо у мене була б така можливість", – заявив Ломаченко.
Реваншу проти Лопеса бути?
Українська сторона стоїть на своєму та хоче провести ще один дій з Лопесом, який 17 жовтня завдав поразки Ломаченку. Наголосимо, що у контракті поєдинку не було пункту про бій-реванш. Тому його доля лежить виключно на плечах боксерів. Американець навідріз відмовляється від ще одного бою. Він не бачить у цьому сенсу, якщо перемогу все одно святкуватиме він.
Ломаченко вже у січні повернеться до повноцінного тренувального процесу. Після поєдинку українець ліг під хірургічний ніж, у боксера з України було травмоване плече.
Василь ж готовий спробувати покласти Теофімо на канвас. Але бажання з однієї сторони мало. Лопес ж повинен провести обов'язковий захист титулу проти Джорджа Камбососа. Чи вийдуть боксери на один ринг знову наразі невідомо. Це питання літає у повітрі. Цікаво, чи зможуть його вирішити у наступному 2021 році.
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