У ніч з 2 на 3 січня американець Райан Гарсія вийшов на один ринг з Люком Кемпбеллом. Перший з труднощами здобув перемогу та завоював титул тимчасового чемпіона WBC у легкій вазі.

Боксери вийшли побились на арені American Airlines Center та показали видовищний бокс. 22-річний американець Райан Гарсія перемогою завершив бій у сьомому раунді, пише 24 канал.

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Впав, але не зламався

Початок сутички був не за планом американського боксера. Вже у другому раунді Гарсія побував у нокдауні після потужного лівого хука від Люка Кемпбелла. Взагалі у поєдинку його рівень боксу не був на найвищому рівні. Райан не виходив на ринг ще з лютого 2020-го року, то тонусу та практики йому не вистачало.

До слова, 31 серпня Кемпбелл востаннє виходив на ринг з Василем Ломаченком. На лондонській арені O2 перемогу в 12-раундовому поєдинку святкував українець. В 11 раунді британець побував у нокдауні, але довів бій до кінця.

Кемпбелл краще рухався рингом. Здавалось, що британець краще підготувався до цього бою. Але 7 раунд став переломним. Гарсія на характері зібрав всю силу в кулак та потужно пробив у печінку суперника. Той не втримався на ногах та впав на коліна. Рефері розпочав відлік, але Люк так і не зумів підійнятись з канвасу – перемога нокаутом від Гарсії.

Ось так боксер з США вдалось переломити хід поєдинку. Перемога дозволила Райану стати обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBC, яким володіє Девін Хейні.