Василь Ломаченко після операції на плечі сподівається провести наступний бій у квітні – травні 2021 року. Хто стане суперником українця досі не відомо. Василь хоче реваншу з Теофімо Лопесом, проте Ломаченко не в планах американця. Дати бій українцю готовий ще один представник США – Шакур Стівенсон.

23-річний Стівенсон, мабуть, зрозумів, що може отримати топ-бій з Ломаченком. Тому американець через ЗМІ підігріває інтерес до потенційного бою. У новому інтерв'ю він пригрозив Ломаченку, пише BoxingScene.

До слова Коментарі Ломаченка такі ж тупі, як Уайлдера, – промоутер українця

Ломаченку було б складно виграти раунд

Вражений перемогою Теофімо Лопеса, його земляк Стівенсон переконує, що завдасть Ломаченку ще більшої поразки. Шакур обіцяє виграти кожен раунд у бою з українцем.

Я відчуваю, що якби бився з Ломаченком, переміг би його впевненіше, ніж Теофімо. Нічого не хочу сказати проти Лопеса, він показав домінування у ринзі. Я просто відчуваю, що взяв би кожен раунд. Ломаченку було б складно виграти якийсь раунд,

– сказав Стівенсон.

Срібний призер Олімпіади-2016 заявив, що перемога Лопеса зробила його більш мотивованим.

"Насправді я дружу з Теофімо і пишаюся ним. Він наважився стати великим в такому юному віці, це змушує мене робити ще більше. Я готовий вступити у великий бій і показати світу, що можу зробити те ж, що зробив він", – сказав Стівенсон.

Що відомо про Стівенсона? У жовтні 2019-го року у бою проти американця Джоета Гонсалеса виграв вакантний титул чемпіона WBO у напівлегкій вазі. У липні американець відмовився від свого титулу через перехід в іншу вагову категорію.

Що відомо про повернення Ломаченка

33-річний українець тільки в грудні 2020 року вперше вийшов у публічну площину. Василь вперто не погоджується з поразкою Теофімо Лопесу та закликає американця дати реванш.

Ломаченко вже розпочав бігову роботу й повинен повернутися у спортзал найближчим часом. Василь сподівається провести наступний бій навесні. Ломаченко планує далі битися у легкій вазі.