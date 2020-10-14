Збірна України перемогла Іспанію в матчі Лізі націй. Ця перемога значно покращила шанси української команди залишитися в елітному дивізіоні. І навіть поборотися за перемогу в групі. Але й від вильоту ми не застраховані.

Після чотирьох турів Ліги націй ситуація в групі 4, де виступає збірна України, стала доволі заплутаною. наша команда претендує як на перемогу в групі, так може і вилетіти в нижчий дивізіон за підсумками турніру. Все визначиться в наступних двох матчах.

Варте уваги: Це не диво, а виконана робота: Шевченко про історичну перемогу над збірною Іспанії

Як збірна України виступила в перших матчах

Суперниками збірної України в елітному дивізіоні Ліги націй стали збірні Іспанії, Швейцарії та Німеччини. Переможець цього квартету виходить у фінал чотирьох, де побореться за перемогу в турнірі. Команда, яка посяде останнє місце в групі, вилетить в Лігу B. Збірна України в Лігу A потрапила, якраз ставши переможцем своєї групи в Лізі B.

Розпочала виступ збірна України доволі добре – перемогла вдома збірну Швейцарії 2:1. Експерти не надто вірили в те, що збірна України зможе скласти гідну конкуренцію Іспанії та Німеччині в боротьбі за перемогу в групі. Тому українцям та швейцарцям відводилася роль тих, хто буде між собою визначати аутсайдера. Тож перемога над прямим конкурентом значно покращувала наші шанси. Окрім того, Німеччина та Іспанія зіграли внічию.

Однак після цього на Україну очікував виїзд до Іспанії, де доволі болючою стала поразка 4:0. Німці знову не зуміли перемогти – цього разу нічия зі Швейцарією.

Третій та четвертий тур для збірної України вийшов домашнім – 10 жовтня проти Німеччини та 13 жовтня проти Іспанії. Нам вкрай важливо було набирати очки в цих матчах.

Та напередодні цих матчів збірна України зіштовхнулася з рядом доволі критичних проблем. 7 жовтня ми мали провести товариський матч проти Франції. Перед вильотом до Парижа виявилося, що в гравців "Шахтаря" спалах коронавірусу. Їх відправили на самоізоляцію, тож "збірними" не змогли прибути. Вже у Франції позитивні тести на коронавірус здали два воротарі. Тож на матч проти французів в заявку довелося внести 45-літнього тренера воротарів Олександра Шовковського. Сам матч закінчився розгромною поразкою 7:1, яка стала рекордною в історії збірної України.

Читайте також: Це ганьба для нас – обіграли нас, як дітей, – Циганков про поразку Франції

Тож без ряду ключових гравців та після принизливої поразки збірна України підходила до відповідальних матчів.

Гра з Німеччиною Україні не надто вдалася. Наша команда намагалася грати від оборони, другим номером. Але пропустила гол у першому таймі. А на початку другого тайму безглузда помилка воротаря Бущана призвела до другого забитого голу у ворота українців. Хоча голкіпер в цьому матчі і зробив декілька чудових сейвів, не допустивши ще однієї розгромної поразки. Єдиний гол українці забили з пенальті.

Феноменальний матч з Іспанією

Збірна України жодного разу не перемагала Іспанію. Лише один раз зіграла внічию, а наступні п'ять матчів програла. Тому шанси на успіх у цьому матчі були не надто великі. А до втрат додалася і дискваліфікація Руслана Маліновського.

Та українці витримали. І перемогли! Лише три удари по воротах суперника проти 20 пострілів, які були в бік воріт Бущана. Голкіпер знову здійснив декілька чудових сейвів. Та цього разу обійшлося без його помилок. І саме він розпочав атаку, яка стала гольовою – вибив на Караваєва, який головою скинув на Ярмоленка. Капітан збірної України від центральної лінії кинув у прорив Циганкова. І Віктор, який за декілька хвилин до того вийшов на заміну, чітко реалізував момент.

Як виглядає турнірна таблиця після перемоги України

Перемога збірної України, а також ще одна нічия, в яку зіграли збірні Німеччини та Швейцарії (німці відігралися з 0:2, матч закінчився з рахунком 3:3) ще більше загострила боротьбу в групі 4. Іспанія залишилася на першому місці, але в них 7 очок. Збірні України та Німеччини набрали по 6 очок. На четвертому місці розмістилася збірна Швейцарії, яка має лише 2 набрані бали.

Шанси збірної України

Такий розклад залишає збірній України шанс на перемогу в групі та вихід у фінал чотирьох. Але не виключений і той факт, що українці можуть посісти останнє місце в групі.

Проблемою є те, що два наступні матчі збірна України проведе на виїзді – 14 листопада проти Німеччини, а 17 листопада – проти Швейцарії.

Перемога України в групі

Для перемоги в групі українцям треба виграти обидва матчі. І сподіватися, що збірна Іспанії не виграє хоча б один з них. Достатньо буде і перемогти збірну Німеччини. Але тоді треба, щоб іспанці програли швейцарцям на виїзді, а в останньому турі Іспанія та Німеччина зіграли внічию. Тоді навіть поразка збірній Швейцарії залишить збірну України на першому місці.

Збереження місця в елітному дивізіоні

Якщо у наступному турі збірна Швейцарії програє вдома Іспанії, то це гарантуватиме збірній України збереження місця в лізі A. Адже навіть якщо ми програємо Німеччині, відрив від швейцарців складатиме чотири очки, який в останньому турі відіграти буде неможливо.

Найгірший сценарій

За найгіршим сценарієм збірна України програє два наступні матчі. Якщо Швейцарія перед тим переможе вдома Іспанію, то обійде в такому випадку нас та посяде третє місце, потіснивши нас на останню сходинку. У випадку, якщо швейцарці зіграють внічию з іспанцями, а тоді переможуть збірну України, то вони наберуть однакову кількість очок з нашою командою – по шість. І тоді треба дивитися регламент щодо розподілу місць.

За рівної кількості очок, місця між двома і більше командами визначаються:

за кількістю набраних очок у матчах між цими командами;

за різницею голів у матчах між цими командами;

за кількістю забитих голів у матчах між цими командами;

за кількістю забитих голів на виїзді у матчах між цими командами.

Поразка збірній Швейцарії ставить нас у програшне становище. Адже за рівної кількості очок (по шість), місце буде визначатися різницею голів у матчах між цими командами. Якщо ми програємо з різницею у два голи та більше, то пропустимо вперед Швейцарію (адже перший матч закінчився 2:1 на користь українців). Якщо матч закінчиться нашою поразкою 1:0, то в нас буде рівність за сумою двох матчів. Однак тоді в силу вступить наступне правило – про виїздний гол, і перевага знову буде на стороні швейцарців.

Єдиний виняток – якщо ми програємо з різницею в один гол, забивши як мінімум двічі (3:2, 4:3 тощо). Тоді вже правило виїздного голу зіграє на нашу користь.

Однак матч може закінчитися і з рахунком 2:1. таким чином в команд буде рівність і щодо кількості очок, і очок в матчах один проти одного. А також забитих голах. Тоді для визначення місця будуть застосовуватися наступні правила:

більша різниця голів у всіх матчах турніру;

більша кількість голів у всіх матчах турніру;

більша кількість голів на виїзді у всіх матчах турніру;

більша кількість перемог у всіх матчах турніру;

більша кількість виїздних перемог у всіх матчах турніру;

менша кількість дисциплінарних очок, основаних на жовтих та червоних картах, отриманих у всіх матчах турніру;

місце в "списку доступу" Ліги націй.

Після чотирьох турів в України погана ситуація щодо кількості забитих та пропущених голів. Ми забили лише 4 голи, а пропустили 7. Та ж Швейцарія забила 5 голів, а пропустила 7. Тож у випадку наступних двох поразок, ситуація лише погіршиться.