У форварда збірної Португалії та італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду – коронавірус. Він не зможе зіграти у найближчому матчі за збірну.

Інформацію про інфекцію в Кріштіану Роналду підтвердили у збірній Португалії.

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Вказано, що у Роналду немає симптомів, а сам гравець почуває себе добре. Його одразу відправили на ізоляцію.

Таким чином Роналду не зіграє проти збірної Швеції у матчі Ліги націй, який запланований на середу, 14 жовтня.

Після того, як в Роналду виявився позитивний тест на коронавірус, решта гравців збірної Португалії пройшли додаткове тестування перед матчем проти Швеції. Нових випадків зараження виявлено не було.

Відтак поки невідомо, чи зможе Роналду зіграти за "Ювентус" у матчі Ліги чемпіонів. Італійський клуб перший матч турніру проведе в Києві 20 жовтня, де зіграє проти "Динамо".