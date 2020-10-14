Туринський "Ювентус" має чималі кадрові проблеми перед стартовим матчем Ліги чемпіонів проти "Динамо". В італійському клубі черговий футболіст заразився коронавірусом.

Американський півзахисник "Ювентуса" Вестон Маккенні здав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє сайт "Ювентуса".

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"Ювентус" – на ізоляції

Туринська команда з 14-го жовтня перебуває на ізоляції. Всі члени клубу з негативними тестами можуть продовжувати тренування і брати участь в матчах.

Водночас футболістам заборонено контактувати з будь-ким за межами групи.

У повідомленні "Ювентуса" йдеться, що клуб перебуває у постійному контакті з органами охорони здоров'я.

Уже 17-го жовтня туринці зіграють з "Кротоне" у матчі 4-го туру серії А. На вівторок, 20-го жовтня, запланований матч Ліги чемпіонів з "Динамо" у Києві.

Гру з "Динамо" пропустить ключовий футболіст "Ювентуса" – Кріштіану Роналду. Зірковий португалець заразився коронавірусом.