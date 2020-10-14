"Ювентус" пішов на ізоляцію перед грою з "Динамо": у команді новий випадок коронавірусу
Туринський "Ювентус" має чималі кадрові проблеми перед стартовим матчем Ліги чемпіонів проти "Динамо". В італійському клубі черговий футболіст заразився коронавірусом.
Американський півзахисник "Ювентуса" Вестон Маккенні здав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє сайт "Ювентуса".
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"Ювентус" – на ізоляції
Туринська команда з 14-го жовтня перебуває на ізоляції. Всі члени клубу з негативними тестами можуть продовжувати тренування і брати участь в матчах.
Водночас футболістам заборонено контактувати з будь-ким за межами групи.
У повідомленні "Ювентуса" йдеться, що клуб перебуває у постійному контакті з органами охорони здоров'я.
Уже 17-го жовтня туринці зіграють з "Кротоне" у матчі 4-го туру серії А. На вівторок, 20-го жовтня, запланований матч Ліги чемпіонів з "Динамо" у Києві.
Гру з "Динамо" пропустить ключовий футболіст "Ювентуса" – Кріштіану Роналду. Зірковий португалець заразився коронавірусом.