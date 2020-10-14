Півзахисник збірної України та "Аталанти" Руслан Маліновський визнаний найдорожчим українським футболістом за версією Transfermarkt.

Портал оцінює 27-річного українця в 21 мільйон євро, що є найкращим показником серед представників України. Про це йдеться на сайті Transfermarkt.

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Маліновський піднявся на перше місце після того, як гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко подешевшав на 4 мільйони євро і опустився на другу сходинку. Тепер він коштує 20 мільйонів євро, тоді як 8 квітня оцінювався у 24.

Замикає трійку хавбек "Динамо" Віктор Циганков – 19 мільйонів євро. У топ-10 два гравці "Динамо" і три представники "Шахтаря".

Також впав у ціні півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко – 7,5 мільйона євро замість колишніх 9,5.

Топ-10 найдорожчих українських футболістів