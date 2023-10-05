Усик зберіг місце у топ-3 найкращих боксерів світу рейтингу P4P: яким йде "Жадібне пузо"

Авторитетне видання ESPN опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. У топ-3 вже традиційно увійшов Олександр Усик, який точніше зберіг у ній місце.

Лідерство у десятці найкращих цього рейтингу продовжує займати абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд. Другу сходинку посідає Наоя Інуе. Олександр Усик, який нещодавно переміг Даніеля Дюбуа, замикає трійку найкращих.

Цікаво Промоутер назвав вирішальний фактор, який вплине на дату бою Усик – Ф'юрі

Український чемпіон світу у топ-3

Нагадаємо, що український чемпіон світу нещодавно нарешті досягнув свого. Усик проведе бій за абсолют проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі. Нарешті вдалось вмовити балакучого британця.

До слова, "Жадібне пузо" займає у цьому рейтингу від ESPN лише шосту позицію.

Також слід відзначити, що абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні йде лише на 8-му місці. У топ-10 не знайшлось місця іншому українському боксеру Василю Ломаченку.

Десятку найкращих замикає Джервонта Девіс.

Топ-10 рейтингу P4P за версією ESPN

Теренс Кроуфорд Наоя Інуе Олександр Усик Сауль Альварес Дмитро Бівол Тайсон Ф’юрі Артур Бетербієв Девін Хейні Шакур Стівенсон Джервонта Девіс

Нагадаємо, що промоутер Боб Арум повідомив фактор, який стане ключовим у виборі дати бою за абсолют між Усиком та Ф'юрі.

Перед цим Тайсон проведе бій проти Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії. Усик планує бути поруч із рингом у цей момент. Тому чекає Олександра на ринзі після поєдинку. Цікаво, чи буде розкидатись Ф'юрі своїми гучними заявами про перемогу та нокаут цього разу?