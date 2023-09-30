Олександр Усик та його промоутер Олександр Красюк прокоментували підписання контракту бою. Представник українського чемпіона світу запевнив, що Тайсон Ф'юрі залишився задоволений умовами угоди.

Варте уваги Усик та Ф'юрі підписали контракт на бій за абсолют

Буде пильно стежити з боєм свого "Циганського короля"

Наразі ще немає остаточної дати бою за абсолют Усик – Ф'юрі. Очікується. що вона стане відома після поєдинку "Циганського короля" проти Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії.

На цей двобій планує завітати й наш Олександр Усик, аби на наживо безпосередньо біля рингу переглянути поєдинок свого майбутнього суперника, який так довго "ламався", щоб підписати контракт.

Якраз поясу WBC, яким володіє Ф'юрі, бракує українцю, аби стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Нарешті "Жадібне пузо" погодилось вийти у ринг, хоча навіть після підписання угоди встиг закинути одіозну заяву про знищення Олександра на ринзі. Все у стилі британця.

Відзначимо, що раніше повідомлялось, що бій Усик – Ф'юрі планують провести у середині грудня або у січні 2024 року у Саудівській Аравії.

Бій у Саудівській Аравії буде вже не першим досвідом для Усика, який проводив там свій реванш проти Ентоні Джошуа, у якому вдруге перебоксував британця. Тому із цією країною в українця є позитивні спогади.