Лидерство в десятке лучших этого рейтинга продолжает занимать абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. Вторую строчку занимает Наоя Иннуэ. Недавно победивший Даниэля Дюбуа Александр Усик замыкает тройку лучших.

Интересно Промоутер назвал решающий фактор, который повлияет на дату боя Усик – Фьюри

Украинский чемпион мира по топ-3

Напомним, что украинский чемпион мира недавно наконец-то достиг своего. Усик проведет бой за абсолют против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Наконец удалось уговорить болтливого британца.

К слову, "Жадное пузо" занимает в этом рейтинге от ESPN лишь шестую позицию.

Также следует отметить, что абсолютный чемпион мира по легкому весу Дэвин Хейни идет лишь на 8-м месте. В топ-10 не нашлось места другому украинскому боксеру Василию Ломаченко.

Десятку лучших замыкает Джервонта Дэвис.

Топ-10 рейтинга P4P по версии ESPN

Теренс Кроуфорд Наоя Инуэ Александр Усик Сауль Альварес Дмитрий Бивол Тайсон Фьюри Артур Бетербиев Девин Хейни Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис

Напомним, что промоутер Боб Арум сообщил фактор, который станет ключевым в выборе даты боя за абсолют между Усиком и Фьюри.

Перед этим Тайсон проведет бой против Фрэнсиса Нганну, которое состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии. Усик планирует находиться рядом с рингом в этот момент. Поэтому Александра ждет на ринге после поединка. Интересно, будет ли Фьюри разбрасываться своими громкими заявлениями о победе и нокауте на этот раз?