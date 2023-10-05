Лидерство в десятке лучших этого рейтинга продолжает занимать абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. Вторую строчку занимает Наоя Иннуэ. Недавно победивший Даниэля Дюбуа Александр Усик замыкает тройку лучших.
Интересно Промоутер назвал решающий фактор, который повлияет на дату боя Усик – Фьюри
Украинский чемпион мира по топ-3
Напомним, что украинский чемпион мира недавно наконец-то достиг своего. Усик проведет бой за абсолют против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Наконец удалось уговорить болтливого британца.
К слову, "Жадное пузо" занимает в этом рейтинге от ESPN лишь шестую позицию.
Также следует отметить, что абсолютный чемпион мира по легкому весу Дэвин Хейни идет лишь на 8-м месте. В топ-10 не нашлось места другому украинскому боксеру Василию Ломаченко.
Десятку лучших замыкает Джервонта Дэвис.
Топ-10 рейтинга P4P по версии ESPN
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Инуэ
- Александр Усик
- Сауль Альварес
- Дмитрий Бивол
- Тайсон Фьюри
- Артур Бетербиев
- Девин Хейни
- Шакур Стивенсон
- Джервонта Дэвис
Напомним, что промоутер Боб Арум сообщил фактор, который станет ключевым в выборе даты боя за абсолют между Усиком и Фьюри.
Перед этим Тайсон проведет бой против Фрэнсиса Нганну, которое состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии. Усик планирует находиться рядом с рингом в этот момент. Поэтому Александра ждет на ринге после поединка. Интересно, будет ли Фьюри разбрасываться своими громкими заявлениями о победе и нокауте на этот раз?