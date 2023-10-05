Лідерство у десятці найкращих цього рейтингу продовжує займати абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд. Другу сходинку посідає Наоя Інуе. Олександр Усик, який нещодавно переміг Даніеля Дюбуа, замикає трійку найкращих.
Цікаво Промоутер назвав вирішальний фактор, який вплине на дату бою Усик – Ф'юрі
Український чемпіон світу у топ-3
Нагадаємо, що український чемпіон світу нещодавно нарешті досягнув свого. Усик проведе бій за абсолют проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі. Нарешті вдалось вмовити балакучого британця.
До слова, "Жадібне пузо" займає у цьому рейтингу від ESPN лише шосту позицію.
Також слід відзначити, що абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні йде лише на 8-му місці. У топ-10 не знайшлось місця іншому українському боксеру Василю Ломаченку.
Десятку найкращих замикає Джервонта Девіс.
Топ-10 рейтингу P4P за версією ESPN
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Інуе
- Олександр Усик
- Сауль Альварес
- Дмитро Бівол
- Тайсон Ф’юрі
- Артур Бетербієв
- Девін Хейні
- Шакур Стівенсон
- Джервонта Девіс
Нагадаємо, що промоутер Боб Арум повідомив фактор, який стане ключовим у виборі дати бою за абсолют між Усиком та Ф'юрі.
Перед цим Тайсон проведе бій проти Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії. Усик планує бути поруч із рингом у цей момент. Тому чекає Олександра на ринзі після поєдинку. Цікаво, чи буде розкидатись Ф'юрі своїми гучними заявами про перемогу та нокаут цього разу?