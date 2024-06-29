"Його ніхто не переможе": британський супертяж прокоментував рішення Усика щодо крузервейту

Тоні Белью висловився щодо рішення Олександра Усика повернутися у крузервейт. Британський боксер давно знав про плани українця.

На початку червня Олександр Усик повідомив, що збирається залишити хевівейт. Українець розглядає варіант повернутись у крузервейт і хоче спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в цій вазі.

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Що думає Белью про рішення Усика

Британський супертяж зазначив, що його не здивувала заява українця, оскільки Усик говорив про це ще перед боєм з Ф'юрі.

Думаю, що це не принесе йому вигоди. Це недобре, адже у його тіла був час, щоб адаптуватися до теперішньої ваги, він думає, що йому буде легко повернутися в крузери, але насправді це не так. Я думаю він це зрозуміє і передумає. Але навіть якщо він вирішить спуститися у крузервейт, то ніхто його не переможе,

– розповів Тоні Белью.

Раніше українець відмовився від поясу IBF та зробив його вакантним. Відтепер за нього битимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа 21 вересня.

Нагадаємо, що між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі ще запланований реванш. Бій відбудеться 21 грудня 2024 року.