"Його ніхто не переможе": британський супертяж прокоментував рішення Усика щодо крузервейту
Джерело:SecondsOut Boxing News
Тоні Белью висловився щодо рішення Олександра Усика повернутися у крузервейт. Британський боксер давно знав про плани українця.
На початку червня Олександр Усик повідомив, що збирається залишити хевівейт. Українець розглядає варіант повернутись у крузервейт і хоче спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в цій вазі.
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Що думає Белью про рішення Усика
Британський супертяж зазначив, що його не здивувала заява українця, оскільки Усик говорив про це ще перед боєм з Ф'юрі.
Думаю, що це не принесе йому вигоди. Це недобре, адже у його тіла був час, щоб адаптуватися до теперішньої ваги, він думає, що йому буде легко повернутися в крузери, але насправді це не так. Я думаю він це зрозуміє і передумає. Але навіть якщо він вирішить спуститися у крузервейт, то ніхто його не переможе,
– розповів Тоні Белью.
Нагадаємо, що між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі ще запланований реванш. Бій відбудеться 21 грудня 2024 року.