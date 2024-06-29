В начале июня Александр Усик сообщил, что собирается покинуть хевивейт. Украинец рассматривает вариант вернуться в крузервейт и хочет попробовать во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в этом весе.

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Что думает Белью о решении Усика

Британский супертяжеловес отметил, что его не удивило заявление украинца, поскольку Усик говорил об этом еще перед боем с Фьюри.

Думаю, что это не принесет ему выгоды. Это нехорошо, ведь у его тела было время, чтобы адаптироваться к теперешнему весу, он думает, что ему будет легко вернуться в крузеры, но на самом деле это не так. Я думаю он это поймет и передумает. Но даже если он решит спуститься в крузервейт, то никто его не победит,

– рассказал Тони Белью.

Отметим. Ранее украинец отказался от пояса IBF и сделал его вакантным. Отныне за него будут драться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа 21 сентября.

Напомним, что между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри еще запланирован реванш. Бой состоится 21 декабря 2024 года.