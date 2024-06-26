Український боксер здобув перемогу роздільним рішенням суддів та став першим абсолютом "королівської" вагової категорії в епоху чотирьох поясів. Попереду на них очікує реванш, але він уже матиме інший статус.

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Пояс IBF віднині вакантний

Все через те, що Олександр Усик зробив вакантним чемпіонський титул за версією IBF. Про таке рішення він оголосив у своїх соцмережах.

Цей пояс буде на кону бою між колишніми суперниками українця – Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Він має відбутися 21 вересня в Лондоні, офіційно про проведення цього поєдинку очікується, що оголосять до кінця червня.

Всім привіт. Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, пояс IBF важливий для вас. Назвемо це моїм подарунком на 21 вересня. Слава Богу за все. Слава Україні,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр протермінував час обов'язкового захисту цього титулу, але планував зберегти його до бою проти Ф'юрі. Команда українця стверджувала, що звертатиметься з таким проханням до IBF, проте Усик змінив своє рішення.

Федерація IBF уже підтвердила, що титул є вакантним. Також цю подію прокоментували менеджер та промоутер Олександра Усика, заявивши, що це було особисте рішення українського боксера й він не зобов'язаний був цього робити.

Важливо. Таким чином Усик втратив статус абсолютного чемпіона світу. У реванші проти Тайсона Ф'юрі на кону будуть пояси WBC, WBA та WBO, на той момент чемпіоном за версією IBF уже буде Ентоні Джошуа або Даніель Дюбуа.

Зазначимо, що реванш Усика та Ф'юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії. Після цього український боксер може повернутися у крузервейт.