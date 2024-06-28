37-річний український боксер Олександр Усик назавжди вписав своє ім'я в історію боксу, ставши першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, а також першим боксером, який об'єднав аж чотири найпрестижніші пояси.

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Потенційне нововведення у реванші Усика з Ф'юрі

Тепер Усику потрібно перемогти британця Тайсона Ф'юрі ще й у реванші. Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман запропонував запровадити відеоповтори в повторному поєдинку.

"Відеоповтор – це правило, яке діє в WBC протягом останніх кількох років, але у нас складна ситуація з Британською боксерською радою контролю, оскільки вони не погоджуються на його використання.

Однак, під час засідань з питань правил останнього бою між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком, ми вимагали, щоб відеоповтор був використаний в інтересах WBC. Ми будемо наполягати на цьому в реванші Усик – Ф’юрі та в кожному бою, в якому WBC бере участь", – сказав Сулейман.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. 21 грудня має відбутися бій-реванш між боксерами.