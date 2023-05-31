Нові заяви німецький чиновник оголосив на Генеральній асамблеї Асоціації міжнародних літніх олімпійських федерацій (ASOIF) у швейцарському місті Лозанна. Томас Бах не приховував задоволення виконанням рекомендацій МОК щодо повернення росіян та білорусів до змагань в статусі нейтральних спортсменів.

До теми Медалі для диктаторів: чому МОК захищає росіян і допускає їх до міжнародних змагань

Автономія спорту, яка грає на користь Путіна

Президент МОК похвалив спортивні асоціації, які погодилися повернути представників країн-агресорів.

Багато міжнародних федерацій організовували міжнародні спортивні змагання і навіть чемпіонати світу, застосовуючи рекомендації, та дуже успішно провели ці змагання. Ви робите це на тлі розмов багатьох, можу сказати, скептиків, які хочуть змусити людей повірити, що це ніколи не спрацює,

– заявив симпатик Путіна.

Зауважимо, що Бах жодним словом не згадав бойкот українських федерацій, які відмовилися їхати на змагання за участю "нейтральних" атлетів, які мають контракти з російською армією.

Також чиновник розкритикував заяву лідерів Великої сімки (G7), які закликали МОК зосередитися на чесних спортивних змаганнях та не допустити до міжнародних змагань представників Росії та Білорусі.

Це саме наша позиція. Позиція, яка захищає автономію спорту. Це наша позиція щодо встановлення цих рекомендацій для забезпечення нейтралітету спортсменів з російським чи білоруським паспортом на міжнародних змаганнях,

– сказав Бах.

Повзуче повернення росіян та білорусів