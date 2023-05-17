Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям повернути до змагань атлетів з Росії та Білорусі. Представникам країн-агресорів дозволили брати участь в турнірах в статусі нейтральних спортсменів.

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У заявці на ЧС-2023 з тхеквондо є російські військовослужбовці

Ще хитріше вчинили організатори чемпіонату світу з тхеквондо. Для заявок на участь у турнірі вони зробили спеціальну позначку – "без національності". Якраз її заповнили тхеквондисти з Росії та Білорусі, серед яких опинилися представники силових структур країн-агресорів. Це стало приводом для бойкоту ЧС-2023 зі сторони України.

До слова. Чемпіонат світу з тхеквондо відбудеться в Баку. Змагання триватимуть з 29 травня по 6 червня.

Віцепрезидент федерації тхеквондо України Сергій Васильченко пояснив відмову від змагань.

Там вже заявлені росіяни та білоруси. Спочатку в заявці була така графа, як “Not National”, тобто немає національності, так хитро-мудро вони зробили. Адміністратор сайту якийсь вже за своєю вимогою може заповнити цей список. Тобто вони спочатку зробили без національності графу, а тепер уже видно, що зареєстровані спортсмени з країн-агресорок. Деякі з них є військовослужбовцями. Зараз збираємо факти для підтвердження цього. Таким чином, на світову першість команда не їде,

– прокоментував віцепрезидент федерації.

Чемпіонат світу давав хороші шанси потрапити в Париж-2024

Таким чином, Україна пропустить турнір, який буде відбірковим до Олімпіади-2024. Втім, наші тхеквондисти матимуть змогу кваліфікуватися через участь у Європейських іграх-2023.

Такі змагання, як чемпіонат світу, дають рейтинг і дуже високий – це клас G-4. А чим вище рейтинг, тим ближче спортсмен до Олімпіади. Але в нас ще є Європейські ігри, які відбудуться наприкінці червня у Польщі. Там, наскільки мені відомо на сьогоднішній день росіян не буде. Туди Європейський олімпійський комітет їх не пускає. У нас є сім ліцензій туди, можливо, там щось вийде. Але, звичайно, саме чемпіонат світу дає досить хороші шанси потрапити на Олімпіаду,

– розповів Васильченко.

Нагадаємо, Україна вже пропустила чемпіонат світу-2023 з дзюдо через участь росіян та білорусів. Також зелене світло країнам-терористам увімкнули федерації велоспорту, настільного тенісу та фехтування.