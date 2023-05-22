З 19 по 21 травня у японському місті Хіросіма пройшов саміт країн G7. Серед гостей заходу був і Президент України Володимир Зеленський.

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Однією із тем саміту були санкції проти Росії у спорті. Наприкінці березня Міжнародний олімпійський комітет прийняв контраверсійне рішення дозволити федераціям допускати до змагань гравців з Росії та Білорусі.

У G7 не бачать Росію в спорті

Правда, це буде дозволено у нейтральному статусі та лише для представників індивідуальних видів спорту. Лідери країн G7 опублікували спільну заяву щодо неможливості представлення російськими спортсменами їх держави.

Повністю поважаючи автономію спортивних організацій, ми підтримуємо чесну спортивну конкуренцію, а також маємо намір зробити так, щоб російські та білоруські спортсмени жодним чином не виступали як представники своїх держав,

– йдеться у заяві на сайті Білого дому.

Довідка. Учасниками саміту були президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

МОК поскаржився на Україну

Після цього Міжнародний олімпійський комітет опублікував свою відповідь на заяву лідерів країн G7. В організації натякнули, що всі члени МОК мають дослухатись до позиції цих держав.

"Міжнародний олімпійський комітет схвалює згадку про спорт у заяві лідерів G7 щодо України, яку вони опублікували під час саміту в Хіросімі. Це повністю узгоджується з позицією МОК. Президент МОК Томас Бах тепло вітає підтримку G7 автономії спорту та рекомендацій МОК щодо участі спортсменів із російським чи білоруським паспортом лише як нейтральних спортсменів. Це зобов’язання щодо автономії спортивних організацій відбувається у вирішальний час, коли їй погрожують кілька урядів.

Ми дуже вдячні лідерам G7 за їх недвозначну заяву. На жаль, деякі країни, зокрема європейські, виходять за рамки цих дуже суворих рекомендацій МОК. Вони чинять перешкоди, щоб не допустити спортсменів зі своїх країн до міжнародних змагань, а також впливають на організацію міжнародних змагань на своїй території. МОК щиро сподівається, що ці країни приймуть цю заяву G7 до серйозної уваги, щоб міжнародний спорт знову міг виконати свою місію з об’єднання світу в мирній боротьбі,

– заявив Міжнародний олімпійський комітет.

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Нагадаємо, що у відповідь на резонансний дозвіл від МОК уряд України заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де є учасники з Росії чи Білорусі. У зворотньому випадку федерація може втратити статус "національної" і, як наслідок, фінансування з боку держави.

До слова, МОК поки не визначився із можливою участю росіян та білорусів у Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Втім голова організації Томас Бах вже натякнув на те, що це можливо.