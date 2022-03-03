"Толя, як ти будеш із цим жити": звернення до Тимощука, який "годує" Росію під час війни

Анатолій Тимощук – колишній футболіст збірної України, який під час війни проти Росії залишається у країні-агресора. Ще один ексгравець національної команди Євген Левченко звернувся до земляка.

Левченко: Як ти можеш мовчати

Колишній гравець Шахтаря та збірної України мовчить та ніяк не реагує на вторгнення Росії у його рідну Україну. Анатолій Тимощук продовжує працювати у Зеніті та "годувати" країну-агресора.

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До уродженця Луцька звернувся колишній гравець "синьо-жовтих" Євген Левченко. Ексфутболіст активно інформує світ про жахливу війну в Україні, а цього разу звернувся до Тимощука.

Левченко не витримав мовчання Анатолія, який колись бився у груди, називаючи себе патріотом. Тепер, коли прийшов час, навіть не реагує на військові дії в його рідній країні.

Толя, як так? Ти ж із України. Як ти можеш мовчати та продовжувати там працювати? Ми ж разом за одну збірну грали, одягали з гордістю цю футболку, співали гімн, вигравали та програвали. А зараз ти просто мовчиш? Толя, як ти будеш із цим жити?,

– написав Левченко.

Анатолій Тимощук виступав за Зеніт у ролі футболіста. З 2017 року працює у російському клубі.

Раніше Євген звертався до росіян, які не виходять на протести проти божевільних диктаторських рішень кремлівського очільника, який веде країну на дно.

Також колишній футболіст робив заяви у сторону російських спортсменів, які раніше називали наші народи братніми, а тепер навіть не можуть сказати жодного слова.

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Першим заявив, що покидає російську територію Андрій Воронін, який працював асистентом у московському Динамо.

Вслід за ним розірвав контракт із Зенітом Ярослав Ракіцький.

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