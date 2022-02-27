Левченко: Чому, зараз, коли ваше керівництво вбиває нас ви мовчите

Колишній гравець збірної України вкотре висловив свою позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії на українську територію. Євген Левченко звернувся до російських спортсменів на своїй сторінці у твітері.

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Ексфутболіст написав цей пост, для атлетів Росії, які ніяк не реагують на божевільні дії їх влади та російських військ.

Війна. Де всі російські спортсмени, котрі нас називали братами? Чому, зараз, коли ваше керівництво вбиває нас ви мовчите? Скільки російських футболістів висловилося проти війни? Чи спорт знову поза політикою?,

– написав Левченко.

Дуже мало спортсменів із Росії розкритикували дії їх влади. Російські тенісисти Євген Кафельников та Андрій Рубльов підтримали українську державу.

Наступним до цих лав доєднався футболіст збірної Росії Федір Смолов, який закликав припинити війну.

Російські хокеїсти українського клубу Харківські Берсерки зробили жорстку заяву у сторону Кремля.

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