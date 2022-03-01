Воронін сам пішов на цей крок, розірвавши угоду, яку підписав за день до початку війни.
До слова Куди ви, су*а, їдете, ідіть на**й, – Воронін прокляв російських військових
"Я дуже вдячний своїм колегам – тренерам, футболістам команди та вболівальникам за ставлення до мене і час, проведений тут. Але не можу не висловити свою громадянську позицію. Зараз не бачу жодної можливості залишатися на території країни, чия армія знищує наші міста та стріляє у мирних людей", – сказав Воронін.
Раніше уродженець Одеси не зміг стримати емоцій після віроломного вторгнення армії Путіна.
"Прокиньтеся, люди, це по-вашому світ? Відкрийте свої очі, достатньо мовчати і вдавати, ніби нічого не відбувається. Куди ви, су*а, їдете? Нам не потрібна ваша допомога! Ідіть на**й! – написав Воронін.
Що відомо про Вороніна
- Андрій Воронін був у складі національної збірної України з 2002 по 2012 рік.
- У 2020 році колишній гравець збірної увійшов до тренерського штабу московського Динамо.
- Він став помічником німця Сандро Шварца, який очолив російський клуб.
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