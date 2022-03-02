Левченко: Говорили, що ми брати навіки

Євген Левченко не розуміє, чому російський народ мовчить та ніяк не реагує на військову агресію зі сторони їх країни. Колишній футболіст поставив питання усім жителям Росії.

До теми Де усі російські спортсмени, котрі нас називали братами, – ексгравець України Левченко

Ексгравець сподівається, що чергова війна організована кремлівським очільником буде останньою в історії планети.

Росіяни, як ви спите спокійно, коли від вашого імені вбивають безневинних людей? Не перша війна путінського режиму, але сподіваюся, остання. Ви ходите ресторанами, барами, кафе, а в цей час бомбардують український народ. Про яке ви ще недавно говорили, що ми брати навіки,

– написав Левченко.

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