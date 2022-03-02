Поляк із українською позицією – Крихов'як

Легіонери не хочуть більше виступати у країні, яка цинічно воює з Україною. Володимир Путін своїми рішеннями топить російський Краснодар та увесь російський спорт.

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Футболісти-легіонери не вийшли на тренування команди та вирішили покинути Краснодар. Начебто гравців переконав піти півзахисник збірної Польщі Гжегож Крихов'як. Гравець першим захотів покинути Росію.

Відзначимо, що не лише склад потерпає від "русского міра". Німецький фахівець Даніель Фарке залишив тренерський місток Краснодару. Разом із ним російський клуб покинули його помічники – Едмунд Рімер, Кріс Домогалла та Крістофер Джон.

Цікаво. Даніель Фарке не пробув у команді навіть два місяці. Німецький спеціаліст прийшов у Краснодар лише 13 січня 2022 року. Щодо Крихов'яка, то поляк виступає у футболці цього російського клубу з серпня 2021-го.

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