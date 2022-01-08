Точно не Київ: Усик вдруге може побитись на очах фанатів Джошуа
Джерело:ESPN
Ентоні Джошуа близький до реваншу з Олександром Усиком. Промоутер британця Едді Хірн заговорив про місце другого бою.
Хірн: Ентоні переможе за рідних трибун
Ще раніше промоутер британського боксера заявив, що Усик та Джошуа можуть вдруге вийти на ринг у квітні 2022 року. Едді Хірн почав натякати на місце проведення реваншу. На жаль, Київ швидше за все не прийме великий поєдинок.
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За словами Хірна, у них було два чи три варіанти, де можна провести реванш. Олександр Усик знову може побитись на очах рідних уболівальників Ентоні Джошуа.
Я хотів би знову організувати поєдинок у Великій Британії. Можливо, знову на "Тоттенхем" чи на "Вемблі". Якщо у нас буде можливість влаштувати бій у Великій Британії, то ми повинні це зробити. Ентоні переможе за рідних трибун, це буде особливе дійство,
– розповів Едді Хірн.
"Київ – це не місце, яке принесе гроші"
Промоутер заговорив про прибуток від поєдинку, який повинен принести багато грошей. Пригадав Едді можливість проведення протистояння у столиці України. Саме туди хотів привезти реванш Усик.
Київ – це не місце, яке принесе гроші. Але ми розглянемо інші міста за межами Великої Британії. Я не думаю, що реванш відбудеться у Києві,
– зізнався промоутер Ентоні Джошуа.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Українець доволі несподівано завдав поразки Джошуа. Усі судді віддали перемогу Олександру після 12-раундового поєдинку.
- Ентоні відразу активував опцію реваншу. Його промоутер почав говорити про потенційну дату другого бою з Усиком.
- Сам український боксер впевнений, що Ентоні повністю змінить стиль боксу до другого протистояння.
- За словами все того ж Усика, боксери поки що ще далекі до реваншу. Наразі сторони ведуть перемовини.