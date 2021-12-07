Тиждень був важким, – Левандовський вперше зізнався, як важко пережив поразку за "Золотий м'яч"

Нападник Баварії Роберт Левандовський вперше прокоментував поразку Ліонелю Мессі в боротьбі за "Золотий м'яч". Мессі всьоме здобув нагороду, випередивши Левандовського попри прогнози експертів.

Левандовський: Я відчував смуток

Левандовський зізнався, що для нього був важкий тиждень, коли були оголошені результати церемонії Ballon d’Or. За словами нападника Баварії, йому було складно грати.

До теми Мессі отримав Золотий м'яч 2021: сперечатися про це немає сенсу

Якщо говорити про мої почуття та емоції, то минулий тиждень був важким. Не приховуватиму, мені було сумно. Було складно грати, мені не вистачало відчуття щастя. Я не був щасливий, скоріше, навпаки,

– зізнався Левандовський.

Нападник заявив, що поважає Мессі через те, як грає Лео та його досягнення.

"Сам факт того, що я боровся з ним, є показником мого власного рівня. Я дуже це ціную, це змушує мене пишатися, але я відчував смуток, який тривав не день чи два, а набагато довше. Я радий, що цього разу ми не мали матчу посеред тижня", – зазначив поляк.

Роберт заявив, що Мессі не запросив його на святкову вечірку.

З ним складно спілкуватися. Я можу робити це тільки однією мовою, тому ми лише обмінялися кількома словами. Кожен з нас більше уваги приділяв своїм сім'ям та друзям, тому поговорити з усіма було складно,

– резюмував форвард Баварії.

Це цікаво Голосування за "Золотий м'яч": відомо кому і скільки балів віддала Україна

Мессі виграв "Золотий м'яч": головне