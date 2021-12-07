Левандовский: Я чувствовал грусть

Левандовский признался, что для него была тяжелая неделя, когда были объявлены результаты церемонии Ballon d'or. По словам нападающего Баварии, ему было сложно играть.

К теме Месси получил Золотой мяч 2021: спорить об этом нет смысла

Если говорить о моих чувствах и эмоциях, то прошедшая неделя была тяжелой. Не буду скрывать, мне было грустно. Было сложно играть, мне не хватало ощущения счастья. Я не был счастлив, скорее, наоборот,

– признался Левандовский.

Нападающий заявил, что уважает Месси за то, как играет Лео и его достижения.

"Сам факт того, что я боролся с ним, является показателем моего уровня. Я очень это ценю, это заставляет меня гордиться, но я чувствовал грусть, который длился не день или два, а намного дольше. Я рад, что на этот раз мы не имели матча посреди недели", – отметил поляк.

Роберт заявил, что Месси не пригласил его на праздничную вечеринку.

С ним сложно общаться. Я могу делать это только на одном языке, поэтому мы лишь обменялись несколькими словами. Каждый из нас больше внимания уделял своим семьям и друзьям, поэтому поговорить со всеми было сложно,

– резюмировал форвард Баварии.

Это интересно Голосование за "Золотой мяч": известно кому и сколько баллов отдала Украина

Месси выиграл "Золотой мяч": главное