Левандовский: Я чувствовал грусть
Левандовский признался, что для него была тяжелая неделя, когда были объявлены результаты церемонии Ballon d'or. По словам нападающего Баварии, ему было сложно играть.
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Если говорить о моих чувствах и эмоциях, то прошедшая неделя была тяжелой. Не буду скрывать, мне было грустно. Было сложно играть, мне не хватало ощущения счастья. Я не был счастлив, скорее, наоборот,
– признался Левандовский.
Нападающий заявил, что уважает Месси за то, как играет Лео и его достижения.
"Сам факт того, что я боролся с ним, является показателем моего уровня. Я очень это ценю, это заставляет меня гордиться, но я чувствовал грусть, который длился не день или два, а намного дольше. Я рад, что на этот раз мы не имели матча посреди недели", – отметил поляк.
Роберт заявил, что Месси не пригласил его на праздничную вечеринку.
С ним сложно общаться. Я могу делать это только на одном языке, поэтому мы лишь обменялись несколькими словами. Каждый из нас больше внимания уделял своим семьям и друзьям, поэтому поговорить со всеми было сложно,
– резюмировал форвард Баварии.
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Месси выиграл "Золотой мяч": главное
- Церемония вручения "Золотого мяча" состоялась 29-го ноября и победу одержал игрок ПСЖ Лионель Месси. Он опередил Левандовского на 33 балла.
- Стоит обратить внимание, что Месси одержал победу благодаря голосам журналистов в Южной Америке, Азии и Океании. Левандовский был лучшим в Европе и Африке.
- Поражение Левандовского вызвало шквал критика в адрес France Football. Болельщики, бывшие футболисты и тренеры считают, что у Левандовского "украли" победу.
- Главный редактор France Football Паскаль Ферре ответил на критику. Он признался, что голосовал за Левандовского, но победителя определяли журналисты.
- Ферре также заявил, что Левандовскому могут вручить "Золотой мяч" за 2020 год.