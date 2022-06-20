"Тішиш головного російського ган*она": Долгополов присоромив Редкача за фото з Біволом

Український боксер Іван Редкач сфотографувався з росіянином Дмитром Біволом. Він запевняє, що "спорт поза політикою".

Долгополов: Коли ти відверто дурнуватий

Українець опублікував світлину з росіянином у своєму твітері. Він наголосив, що варто розмежовувати спорт та політику.

До теми Українець Редкач засвітився на фото в обіймах з російським боксером

Колишній український тенісист Олександр Долгополов відреагував на допис Редкача.

Коли ти відверто дурнуватий і тішиш головного російського ган*она. Поясніть недоумкуватому, що політика та геноцид – різні речі,

– написав Долгополов у своєму інстаграмі.

Долгополов про Редкача / Фото з інстаграму екстенісиста

Що відомо про колишнього тенісиста