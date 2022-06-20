Долгополов: Коли ти відверто дурнуватий
Українець опублікував світлину з росіянином у своєму твітері. Він наголосив, що варто розмежовувати спорт та політику.
До теми Українець Редкач засвітився на фото в обіймах з російським боксером
Колишній український тенісист Олександр Долгополов відреагував на допис Редкача.
Коли ти відверто дурнуватий і тішиш головного російського ган*она. Поясніть недоумкуватому, що політика та геноцид – різні речі,
– написав Долгополов у своєму інстаграмі.
Долгополов про Редкача / Фото з інстаграму екстенісиста
Що відомо про колишнього тенісиста
- Олександр Долгополов закінчив кар'єру у травні 2021 року. Тоді він пояснив, що вирішив завершити зі спортом через травми та неможливість повернутися на попередній рівень.
- Олександр провів 422 матчі на рівні ATP – 221 перемога та 201 поразка, виграв 3 турніри рівня ATP.
- Найвища позиція у кар'єрі – 13 місце (січень 2012 року)
- Двічі у кар'єрі закінчував сезон у топ-20 світового рейтингу: 2011 рік – 15 місце, 2012 – 18.
- Здобув 10 перемог за кар'єру над тенісистами з топ-10 світового рейтингу, зокрема двічі перемагав Рафаеля Надаля.
- Одна перемога в кар'єрі над першою ракеткою світу – над Надалем (Індіан Уеллс, 2014 рік).
- Колишній тенісист активно висловлюється про війну в Україні. Зокрема ексгравець бореться за відсторонення росіян від міжнародного спорту.
- Нещодавно він прокоментував рішення тенісної спільноти допустити представників країн-агресора до турнірів.