Долгополов: Когда ты откровенно глуповат

Украинец опубликовал фотографию с россиянином в своем твиттере. Он подчеркнул, что следует разграничивать спорт и политику.

До теми Українець Редкач засвітився на фото в обіймах з російським боксером

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на сообщение Редкача.

Когда ты откровенно глуповат и радуешь главного русского ган*она. Объясните слабоумному, что политика и геноцид – разные вещи,

– написал Долгополов в своем инстаграмме.



Долгополов о Редкаче / Фото из инстаграмма экс-тенисиста

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