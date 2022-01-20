Тиран Тайсон і нещасний Кличко: п'ять історій кохання легендарних боксерів

Шанувальників боксу завжди цікавило не лише здобутки спортсменів на ринзі, але і їхнє особисте життя. Нові обраниці та шокуючі розлучення – всі ці подробиці неабияк приваблюють вболівальників. У межах проєкту сайту 24 каналу "Про бокс" розповідаємо історії кохання відомих боксерів, які стали приречені на нещасливий фінал.

Домашній тиран

Майк Тайсон – суперзірка середини та кінця 80-х. Він є наймолодшим чемпіоном в історії хевівейту.

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З жінками боксер був таким впевненим, як і на ринзі. У 1987-му всі почали обговорювати його бурхливі стосунки з акторкою Робін Гівенс. Вона була старшою за боксера на 2 роки.

– новий проєкт на сайті 24 каналу про ключові події боксу у світі та Україні. Ми знаємо, що в Україні велика боксерська аудиторія. Тому ми вирішили створити проєкт, у межах якого розповідатимемо не тільки про боксерів та бої, але й все, що відбувається за лаштунками драматичного та видовищного спорту.Автор проєкту – Михайло Гема.

Пара почала зустрічатися у 1987-му, не пробувши разом і року, справа дійшла до весілля, оскільки Робін повідомила своєму коханому про вагітність.

Невдовзі у подружжі сталося нещастя – Робін пережила викидень. Вже через декілька років після розлучення Тайсон розповів, що має сумніви щодо правдивості історії з вагітністю.



Майк Тайсон та його перша дружина, актриса Робін Гівенс / Фото Getty Images

Не проживши й року разом, стосунки Робін та Майка почали різко псуватися. Звинувачення лунали з обох сторін, та основним мотивом була все ж таки вагітність.

Боксер переконаний, що новина його коханої про появу первістка була вигаданою. Він аргументував це тим, що таким чином його дружина хотіла поцупити у нього кошти.

Сама ж Гівенс все це заперечувала. Та наголошувала на тому, що вступила в шлюб з боксером, бо мала сильні почуття. Акторка запевняла, що гроші вона може заробити сама.

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Невдовзі люблячий чоловік перетворився на монстра. Йому стало важко контролювати свої емоції, а особливо агресію. Він почав знущатися зі своєї дружини.

Тайсон постійно зривався на Робін, обзивав її лайливими словами. Ба більше, якось Майк навіть вдарив свою дружину.



Робін Гівенс / Фото з інстаграму акторки

За словами дружини легендарного боксера, саме цей удар він вважає найкращим у своєму житті.

Робін не збиралася терпіти знущання свого чоловіка. Вона розповідала про витівки Тайсона в ефірах найбільших телеканалів країни. Своє подружнє життя вона описувала, як справжнє пекло, а свого чоловіка називала психом.

Та попри заяви акторки про те, що вона побралася з Тайсоном через палке кохання, "витрясти" чималу суму коштів зі свого чоловіка їй все ж таки вдалося.

Вже на межі розлучення Гівенс почала наполягати на моральній компенсації від Майка. Суд пішов на зустріч Робін та зобов'язав боксера виплатити їй 10 мільйонів доларів.

Та за словами Тайсона, дружина постійно цупила у нього гроші та вдавалася до різних махінації з його банківським рахунком.



Майк Тайсон / Фото з інстаграму боксера

Легендарний боксер розповів історію, як спіймав дружину у ліжку з Бредом Піттом. Тоді пара офіційно ще не розлучилася, проте Робін та Майк вже не жили разом.

Тайсон перед зустріччю з адвокатом вирішив заїхати до дружини. Він сподівався, що вона погодиться на "прощальний" секс. Та у Гівенс були інші плани, поряд з нею був Бред Пітт.

За словами боксера, молодий актор тремтів від страху та благав не бити його.

Історія кохання Володимира Кличка та Хайден Панеттьєрі

Здавалося б, що зараз особисте життя легендарного українського боксера Володимира Кличка перебуває за сімома замками. Проте ще декілька років тому у мережі активно обговорювали його роман з акторкою Хайден Панеттьєрі.

Пара була у стосунках 8 років, проте побратися їм так і не вдалося. Володимир був старший за Хайден на 13 років, а також вищим на 45 сантиметрів.



Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі / Фото з твітеру акторки

Український боксер та голівудська акторка познайомилися напередодні Нового 2010 року на "книжковій вечірці" спільних друзів. Бурхливий роман Володимира та Хейден набирав обертів. Парочка все частіше почала з'являтися у публічних місцях.

Вперше разом їх помітили на закритому концерті Леді Гаги у Маямі. А наприкінці січня боксер та акторка вийшли разом на червону доріжку Best of Musical Gala у Гамбурзі.

Світові ЗМІ активно обговорювали цей роман, йому відразу пророкували швидкий кінець. Адже Володимир та Хайден підтримували свої стосунки на відстані.

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На той час Кличко готувався провести два важливі захисти чемпіонських титулів проти американця Едді Чемберса та нігерійця Семюеля Пітера. А акторка мала зніматись у продовженні фільму "Крик".

Виявилося, що не так вже й легко підтримувати стосунки на різних континентах. У пресі почали активно обговорювати розвиток подій роману між боксером та акторкою. Всіх неабияк цікавило, чи часом пара не розбіглася.

Вперше закохані розійшлися у 2011-му році. За словами Володимира, головною причиною була відстань. Він запевнив, що нелегко підтримувати взаємини між двома континентами.



Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі / Фото з твітера акторки

Та неабиякої інтриги додавали американські та європейські ЗМІ. Вони запевняли, що для розставання у пари була інша причина. Хейден помітили в компанії гравця американського футболу Марка Санчеса з Нью-Йорк Джетс. У пресі йшлося, що їхні стосунки ніяк не схожі на дружні.

Та з часом у Панеттьєрі з'явився новий прихильник – Скотті Макнайт, який теж займається американським футболом. Ці стосунки тривали півтора року, у грудні 2012-го пара розійшлася.

Та вже через декілька місяців Хейден засвітилася в обіймах Володимира Кличка. Восени 2013-го закохані оголосили про заручини. Відома акторка навіть завітала до Києва, аби познайомитися з мамою свого коханого та підтримати братів Кличків під час Євромайдану.



Хайден Панеттьєрі у Києві / Фото з твітера акторки

Пара оголосила дату весілля, проте його довелося перенести, коли стало відомо, що Хейден завагітніла.

У зіркового подружжя 9 грудня 2014-го року народилася донечка. Її назвали Каєю-Євдокією. Після появи первістка пара осіла в Лос-Анджелесі.

Всі очікували, що незабаром закохані оголосять нову дату весілля, але цього не сталося. Вже у 2018-му пара розлучилася і цього разу остаточно. Акторка оселилась в Лос-Анджелесі, де закрутила роман з Браяном Гікерсоном.



Донечка Володимира Кличка / Фото з інстаграму Хайден Панеттьєрі

Чемпіон у в'язниці

Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер у своєму особистому житті дотримується принципу свободи. Спортсмен жодного разу не був одруженим, хоча у нього підростає четверо дітей від двох обраниць. Від цивільної дружини Джосі Харріс, з якою спортсмен прожив близько 15 років, народилися двоє синів, Кораун і Зіон, і донька Джира.

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Пара почала зустрічатися у 1995-му році. Їхні стосунки тривали понад 15 років, узаконити свої відносини вони не поспішали. Виявилося, що життя пари було зовсім неідеальними.

Коли стосунки Флойда та Джозі були на межі, Харріс вирішила розповісти про побиття з боку її чоловіка. За її словами, обранець 6 разів підіймав на неї руку.



Флойд Мейвезер та Джозі Харріс / Фото з інстаграму боксера

Після таких подробиць проти Мейвезера відкрили кримінальну справу і дали реальний тюремний термін. Джозі вирішила остаточно розійтися з боксером, проте його це не влаштовувало. Йому не сподобалося, що колишня дівчина знайшла собі нового обранця.

Одного разу він увірвався до її будинку, кинув на підлогу і почав бити. Життя Харріс врятував син, якому вдалося вибратися з будинку та повідомити поліцію.

Після цього жахливого інциденту жінка довго відновлювалася в лікарні. У неї виявили черепно-мозкову травму та струс мозку.



Флойд Мейвезер з родиною / Фото з інстаграму боксера

Поліція все ж таки затримала відомого боксера та порушила проти нього кримінальну справу. Несподівано Харріс виступила проти обвинувального рішення. Причина різкої зміни позиції жінки невідома.

Але суд виніс обвинувальний вирок, боксера ув'язнили на пів року. У в'язниці Мейвезер виконував громадські роботи, а Джозі кожного місяця виплачував 2,5 тисячі євро.

Сам же боксер запевняв, що дружину свою ніколи не бив. За його словами, він намагався допомогти їй відмовитися від вживання наркотиків.

У березні 2020-го Харріс знайшли мертвою в автомобілі. Причиною смерті стало випадкове передозування наркотиками. В організмі 40-річної жінки знайшли алпразолам (ксанакс) і фентаніл (опіоїд), що призвело до "змішаної токсичності ліків".



Флойд Мейвезер з дружиною / Фото з інстаграму боксера

Кар'єра боксера

Флойд Мейвезер – чемпіон світу з боксу у 5 вагових категоріях.

Бронзовий призер Олімпійських ігор 1996 року

Володар чемпіонських поясів WBA, WBC, IBF, WBC

Здобув 50 перемог у 50 боях.

Кохання у трьох

У відомого американського боксера Томмі Моррісона була ціла армія шанувальниць. Часом Моррісон зустрічався одночасно з декількома дівчатами.

У 1996-му Томмі повідомив, що у нього виявили ВІЛ. Після звістки кар'єра боксера була закінчена, а багатомільйонні контракти втрачені. Один з найяскравіших і найвідоміших бійців зник на довгі роки.

Згодом боксер одружився зі своєю старою знайомою Доні Фрімен. Пара проводила час у компанії з піцою, пивом та марихуаною.

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Та виявилося, що у спортсмена була ще одна кохана – Доун Гілберт із Тіхуани, яка незабаром стала незаконною другою дружиною.

Боксер навіть зіграв весілля з Гілберт. З нею він жив у Талсі, а з Фрімен – у Джеї. Обидві жінки знали про існування одне одної.



Томмі Моррісон / Фото Getty Images

Та у 1999-му Фрімен покинула боксера після того, як він потрапив за ґрати за незаконне зберігання наркотиків та зброї.

Гілберт виявилася більш терпеливою. Вона дочекалася звільнення Моррісона. Жінка навіть вмовила коханого розпочати лікування.

Після повернення з в'язниці пара одружилася вдруге, тільки цього разу було все по-справжньому. Проте їхнє подружнє життя тривало не надто довго – до 2007-го. Гілберт та Моррісон розлучилося після того, як Томмі повернувся у спорт.

Кар'єра Моррісона

Томмі Моррісон – чемпіон у важкій вазі за версією WBO (1993). Він провів на професійному ринзі 52 поєдинки, з яких виграв – 48.

Після того, як у 2007 році у боксера виявили ВІЛ, Моррісон провів 2 чотирираундові поєдинки, перший у США у 2007, другий у Мексиці у 2008 році. Обидва бої він виграв нокаутом, після чого пішов з боксу.

Трагедія Джонні Тапія

Пристрасть до наркотиків виникла у молодого боксера Джонні Тапія ще у 18-річному віці. Після дискваліфікації він тричі опинявся на межі життя та смерті від передозувань.

Здавалося б, що вже нічого не могло запобігти швидкій трагічній розв'язці. Проте все ж таки знайшлася людина, яка врятувала життя спортсмена. Нею виявилася Тереза Чавес.



Джонні Тапія з дружиною / Фото з фейсбуку Терези Тапія

Тапія закохався в дівчину та вперто домагався її прихильності. У 1994-му вона все ж таки погодилася вийти заміж за боксера.

Майже відразу дружина поринула в наркотичний жах життя свого чоловіка. Під час одного зі скандалів Джонні навіть погрожував їй пістолетом.

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Чавес не збиралася терпіти витівки свого обранця та поставила йому ультиматум – або сім'я, або наркотики. Джонні боявся втратити свою дружину, тож вирішив перемогти свою наркотичну залежність.

Пара замкнулася на цілий місяць у будинку, аби пережити складний період боксера разом. Матір Терези передавала їм продукти через вікно.



Подружжя Тапія / Фото з фейсбуку Терези Тапія

У результаті ця ізоляція допомогла спортсмену. Він зміг не лише відмовитися від наркотиків, але й повернутися на ринг. З цього моменту настав найяскравіший чемпіонський період у кар'єрі боксера.

Та справжні жахіття ще чекають на пару. У 2007-му подружжя ледь не розлучилося, Тереза хотіла покинути чоловіка через його чергове вживання наркотиків. Цей період запам'ятався для родини комою Тапіа. Джонні знову перебував на межі.

Після одужання боксер потрапив до в'язниці за незаконне зберігання наркотиків.



Подружжя Тапія / Фото з фейсбуку Терези Тапія

Попри витівки свого чоловіка Тереза сподівалася на щасливе подружнє життя. Та воно тривало не довго. Джонні Тапія помер через рік після повернення із в'язниці.

У боксера не було жодних ознак передозування або вживання наркотиків. За словами його дружини, він помер в результаті серцевої недостатності.

Кар'єра американця