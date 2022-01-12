Кличко: Ф'юрі, ти живеш у скляному будинку

Володимир Кличко звернувся до Тайсона Ф'юрі у твітері. Колишній чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF нагадав Тайсону, що той вживав допінг перед їх поєдинком у листопаді 2015 року.

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Тайсон Ф'юрі, ти живеш у скляному будинку, і хтось має забрати твої камені. Це було незадовго до нашого бою, коли в тебе справді був позитивний результат. Будь-хто може погуглити. Тримай себе в руках,

– написав Кличко.

До свого допису у твітері 45-річний Кличко прикріпив висловлювання письменника Роберта Льюїса Стівенсона: "Люди у скляних будинках не повинні кидатися камінням".

Це британський афоризм, який має значення: "Той, хто сам не позбавлений недоліків, не повинен критикувати інших".

До уваги. Тайсон Ф'юрі сенсаційно переміг Володимира Кличка в бою за титули WBO, WBA, IBF. Боксери мали провести реванш, але Ф'юрі уникнув другого бою та тимчасово пішов зі спорту.

Відповідь Ф'юрі

33-річний Ф'юрі не забарився з відповіддю та адресував Кличку відео у твітері. Тайсон показав пояси, які відібрав у Володимира.

"Володимире, ти маєш нахабство повернутися після всіх цих років і відкрити свій великий рот. Ти так і не завдав удару, я зняв з тебе всі пояси. Дивися, це раніше належало тобі. Тепер вони належать мені, ти марний донощик. Продовжуй мріяти", – сказав Тайсон.

Також у своєму інстаграмі Ф'юрі запевнив, що ні Кличко, ні Усик ніколи не зможуть його перемогти.