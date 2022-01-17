Уоррен замінить Хірна

За інформацією журналіста Майкл Бенсон, Хірн оголосить про своє рішення після того, як платформа DAZN придбає групу спортивних каналів BT Sport.

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Повідомляється, що промоутером DAZN стане Френк Уоррен. Британець у Європі опікується справами чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Едді Хірн збирається піти з промоції боксу, і формальна заява очікується після того, як DAZN закінчить покупку BT Sport. Усі незавершені контракти з Matchroom будуть передані Френку Уоррену, який стане провідним промоутером DAZN у всьому світі,

– написав Бенсон.

Хто на контракті з Хірном