Лунін вперше в цьому сезоні вийшов в основі Реала у матчі проти Осасуни. В цьому матчі український голкіпер пропустив гол, а сама гра закінчилася внічию. Тим самим "вершкові" перервали свою переможну серію. А Лунін піддався критиці через пропущений гол.

Поки Куртуа був травмований, Лунін зіграв у двох матчах Ліги чемпіонів проти Шахтаря. Цього виявилося достатньо, щоб одразу очолити один з рейтингів Ліги чемпіонів.

Ще тричі Лунін вийшов на матчі чемпіонату Іспанії. У тому числі й на "Ель Класіко" проти Барселони, який закінчився перемогою мадридського клубу.

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Та коли Куртуа відновився, саме він знову посів місце у воротах команди. І вийшов на матч проти Севільї 22 жовтня.

Реал в цьому матчі забив вже в дебюті зустрічі. Але на початку другого тайму Севільї вдалося зрівняти рахунок. Ламела у штрафному майданчику пробивав з гострого кута, і м'яч пролетів поміж ніг Куртуа та закотився у ворота.

Відео голу у ворота Куртуа

Та наприкінці зустрічі Лукас та Вальверде забили по голу та принесли перемогу Реалу.