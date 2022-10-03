Принизливий гол у ворота Луніна

Цей поєдинок привернув увагу український фанатів. Адже у стартовому складі Реала вперше у сезоні-2022/2023 вийшов Андрій Лунін. Український голкіпер став у рамці воріт замість травмованого Тібо Куртуа, пише 24 канал.

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На жаль, відстояти на нуль 23-річному воротарю збірної України не вдалось. Першими нулі на табло розмочили футболісти Реала завдяки красивому удару Вінісіуса. Вже на старті другого тайму рахунок став рівним 1:1. Мартінес відгукнувся на закидання у штрафний Реала та ударом головою закинув м'яч за комірець Луніну, який дещо вийшов із лінії своїх володінь.

Не найкращу позицію у цьому епізоді обрав український голкіпер.

Фінальний свисток зафіксував нічию у Мадриді 1:1. Відзначимо, що Карім Бензема не реалізував пенальті та забив із офсайда.

Реал після мирової з 19 очками йде на другій позиції у Ла Лізі. Осасуна з 13 пунктами посідає 6-те місце.

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