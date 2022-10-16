Реал – Барселона 3:1

Голи: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родріго, 90 (пен.) – Ферран Торрес, 83.

В Іспанії відіграний центральний поєдинок 9 туру Ла Ліги. На мадридському "Сантьяго Бернабеу" зійшлись лідери турнірної таблиці Реал та Барселона, пише 24 канал.

Як це було Онлайн-трансляція матчу Реал – Барселона

Команди виграли по сім матчів у перших турах і здобули по одній нічиїй. Тому переможець звітного матчу одноосібно очолював би турнірну таблицю.

У Барселони були деякі проблеми із захистом через травми Крістенсена, Араухо та Алонсо. У Реала ж була одна втрата, зате суттєва – основний кіпер Куртуа все ще поза грою.

В останніх матчах бельгійця замінює українець Лунін, який і опинився у старті на матч з Барселоною. Для Андрія це перше Ель Класико в кар'єрі.

Реал з перших хвилин мав ігрову перевагу і реалізував її вже на 12 хвилині. Кроос красиво вивів Вінісіуса на побачення із тер Штегеном. Німець парирував удар бразильця, однак Бензема опинився першим на добиванні.

Відео голу Бензема:

Барселона спробувала організувати кілька небезпечних моментів. Втім, до ударів у ствір не доходило, тоді як Левандовскі в одному із моментів примудрився пробити вище воріт метрів з трьох.

А перед перервою Реал подвоїв рахунок. В контратаці Менді розумно розібрався на фланзі та скотив під удар Вальверде. Уругваєць красиво і сильно пробив у кут воріт Барселони.

Відео голу Вальверде:

У другому таймі Хаві освіжив гру за допомогою замін. Проте Барселоні катастрофічно не вистачало ударів в рамку воріт, однак під завісу гри каталонцям вдалось повернути інтригу. Після прострілу від Фаті ніхто не накрив Торреса, який вразив порожній кут воріт Луніна.

Відео голу Торреса:

Проте Реал все ж добив суперника у компенсований час. Кунде збив Родріго у своєму майданчику і сам бразилець впевнено пробив з точки.

Відео голу Родріго:

Мадридці здобувають перемогу над принциповим суперником, а Лунін записує на свій рахунок вдалий матч у Ель Класіко. "Бланкос" випереджають Барселону на три бали. Посеред тижня Реал зустрінеться з Ельче, а каталонці – з Вільярреалом.