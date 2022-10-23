Реал – Севілья 3:1

Голи: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 – Ламела, 54

Мадридський клуб підійшов до матчу у статусі лідера Ла Ліги. Команда Карло Анчелотті перед поєдинком випереджала Барселону 3 очки, пише 24 канал.

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Перед стартовим свистком на "Сантьяго Бернабеу" колишній тренер та футболіст "вершкових" Зінедін Зідан вручив "Золотий м'яч" Каріму Бензема, а легендарний воротар Реала Ікер Касільяс нагородив Тібо Куртуа нагородою "Найкращий голкіпер-2022".

Вже на стартових хвилинах господарям вдалось забити швидкий гол та повести у рахунку 1:0. Вінісіус знайшов передачею вільного Модрича, який за відсутності Бензема засмутив голкіпера Севільї.

Відео голу Реала

Мадридський клуб заробив право на небезпечний штрафний. Стандарт взявся виконувати Алаба та пробив повз ворота.

Наприкінці першого тайму знову Модрич був у центрі уваги. Ветеран команди дав справжній майстер-клас, як потрібно самому створювати момент. Лука виконав сольний прохід, але його удар на шляху до воріт заблокував захист гостей.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку мадридців 1:0.

Перерва пішла на користь футболістам Хорхе Сампіолі. На 54-й хвилині на табло вже з'явились дві одиниці. Нічия – 1:1. Все розпочалось із того, що Вінісіус спробував втекти в атаку на фланзі, але Монтьєль обікрав Жуніора. Гонсало своєю передачею розрізав увесь захист Реала. Адресатом такого пасу був Ламела. Ерік легко пробив повз Куртуа.

Як Севілья зрівняла рахунок: дивіться відео

Вінісіус перевірив на пильність голкіпера Севільї, завдавши дальнього удару – повз ліву стійку.

Кінцівка матчу краще вдалась Реалу. Мадридському клубу таки вдалось дотиснути суперника. На 79-й хвилині Васкес вдруге за поєдинок вивів "вершкових" уперед – 2:1. Асистентом у результативному епізоді був Вінісіус.

Відео другого голу Реала

Вже через дві хвилини господарі збільшили свою перевагу на табло – 3:1. Вальверде майстерно поклав м'яч у сітку воріт Севільї після передачі Асенсіо.

Як Вальверде збільшив перевагу: дивіться відео

Міг наприкінці матчу бути пенальті, але суддя не став вестись на розмови Родріго, який впав у штрафному суперника.

Реал вирвав перемогу у Севільї 3:1.