У твіттері Реала опублікували відео привітання гравців одразу після матчу проти Барселони. У цьому матчі Реал переміг 3:1 та одноосібно очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

Як це було Успішне Ель Класико для Луніна: Реал впевнено переграв Барселону – відео голів

Коли команди покидали поле, гравці отримували привітання від тих представників клубу, хто був поруч. Слова подяки за гру отримав і Андрій Лунін. Однак це були не просто слова. У свій бік він почув вигуки "Слава Україні!" та отримав порцію обіймів.

Сам Лунін після матчу заявив, що почуває себе найщасливішою людиною у світі. Адже з дитинства мріяв зіграти в Ель Класіко, і його мрія нарешті збулася.