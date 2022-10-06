Лунін отримав шанс зіграти за Реал через травму основного голкіпера Тібо Куртуа. Правда перший матч в цьому сезоні для українця видався дещо невдалим – він пропустив гол, а Реал перервав свою переможну серію в цьому сезоні, яка налічувала 9 матчів. У другому матчі Луніну випало грати проти Шахтаря і Лізі чемпіонів. Це був для нього дебютний матч в цьому турнірі.

Детальніше Шахтар мінімально поступився Реалу у матчі Ліги чемпіонів

Як і у всіх попередніх матчах за Реал, Лунін знову пропустив гол. Хоча вина за пропущений гол лежить не лише на ньому, але й на усіх захисниках "вершкових", які дали можливість Зубкову пробити ударом боковими ножицями.

Та відзначився Лунін в цьому матчі тим, що здійснив 27 передач на своїх партнерів. І всі вони були точними. Відтак з показником в 100% точних передач він очолив рейтинг в Лізі чемпіонів.

Варто додати, що на другому місці в рейтингу точних пасів – захисник Барселони Ерік Гарсія. За три матчі він здійснив 111 передач, 110 з яких були точними. І його показник – 99,5%. Ще один захисник Барселони Андреас Крістенсен посідає третє місце з точністю пасів у 98% – з 219 пасів 215 дісталися адресата.

Якщо Лунін став найкращим за точністю пасів в Лізі чемпіонів, шо інший український воротар Анатолій Трубін очолив рейтинг за кількістю сейвів. У цьому ж матчі проти Реала він 11 разів врятував свою команду після ударів суперника. А за три тури голкіпер "гірників" здійснив 19 сейвів. І вийшов на перше місце.