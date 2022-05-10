"Ти тут граєш, а твоя країна плаче": Лунін став жертвою образ від фанатів Атлетіко
Джерело:твітер RNMJ TV Real Madrid
Матч проти Атлетіко став дебютним для Андрія Луніна у футболці Реала в Ла Лізі. Уболівальники "матрацників" відзначились зі знаком мінус.
Неприпустима поведінка фанатів
Матч у Ла Лізі відбулось на домашньому стадіоні Атлетіко – "Ванда Метрополітано". Подивитись на мадридське дербі, яке для Реала вже не мало жодного турнірного значення, прийшло дуже багато уболівальників господарів, які заполонили трибуни арени.
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На передматчевій розминці команд стався неприємний інцидент. Один із фанатів Атлетіко у рупор почав кричати у сторону українського голкіпера Реала Андрія Луніна. Уболівальник засудив дії воротаря, який грає в Іспанії, поки у його рідній Україні відбувається геноцид українського народу.
Ти тут граєш, а твоя країна плаче,
– вигукував фанат до Луніна.
Цей некрасивий жест зі сторони ультрасу "матрацників" потрапив у пряму трансляцію поєдинку.
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Наразі невідомо, чи Ла Ліга винесе якесь покарання Атлетіко чи уболівальнику за такий вчинок.
Відзначимо, що у Мадриді Лунін разом із Романом Зозулею зустрілись із українськими біженцями та навіть зіграли у футбол.
Сезон для Андрія Луніна
- Нагадаємо, що матч проти Атлетіко став дебютним для Луніна у футболці Реала у Ла Лізі. На жаль, українському голкіперу не вдалось втримати свої ворота "на замку". Андрій не вгадав напрямок удару Янніка Карраско з 11-метрової позначки.
- Поєдинок закінчився мінімальною перемогою господарів (1:0).
- Загалом голкіпер із України провів лише третій матч за "Королівський клуб" у цьому сезоні. Раніше Лунін двічі ставав у рамку воріт "вершкових" у Кубку Іспанії, ці зустрічі закінчувались перемогами Реала. За три поєдинки пропустив три голи.
- У нинішньому сезоні Лунін разом із Реалом вже достроково оформив чемпіонство у Ла Лізі. Андрій відсвяткував успіх команди у патріотичному стилі з прапором України та сім'єю, але може підійняти над головою ще один трофей. Підопічні Карло Анчелотті вийшли у фіналі Ліги чемпіонів, де 28 травня зіграють проти Ліверпуля.
- Після сезону-2021/2022 український голкіпер може попрямувати у вже четверту для себе оренду в Іспанії. Головним претендентом на футболіста є Еспаньйол.