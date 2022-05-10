Нова оренда для українця
Мадридський Реал розглядає можливість чергової оренди для Андрія Луніна. Український воротар "гріє" лаву запасних у складі "вершкових", тому може помандрувати за ігровою практикою в інший іспанський клуб Ла Ліги.
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Новою командою українця може стати Еспаньйол.
Лише у минулому турі Лунін провів дебютний матч за Реал у Ла Лізі. Схоже, що гра Андрія не вразила тренерський штаб "вершкових". Атлетіко завдяки реалізованому пенальті від Янніка Феррейра Карраско мінімально обіграло Реал у мадридському дербі (1:0).
Можлива оренда Луніна в Еспаньйол буде обговорюватись вже після закінчення сезону-2021/2022. Потенційно новий клуб українця йде лише на 13-му місці у турнірній таблиці іспанської еліти. Еспаньйол має у своєму активі 40 очок.
Реал після 35 турів впевнено лідирує у чемпіонаті Іспанії – 81 пункт. Мадридський клуб вже достроково оформив собі чемпіонство у Ла Лізі, яке Лунін відсвяткував із родиною та прапорами України прямо на футбольному полі.
У цьому сезоні Лунін може виграти з Реалом ще один трофей. Підопічні Карло Анчелотті пробились у фінал Ліги чемпіонів, де 28 травня зіграють проти Ліверпуля.
Кар'єра Луніна в Іспанії
- Влітку 2018-го Андрій Лунін став гравцем Реала, покинувши для цього луганську Зорю. Однак закріпитись у команді, щоб отримувати постійну ігрову практику, українець не зумів.
- На голкіпера чекала оренда у Леганес, де він пробув до кінця червня 2019 року.
- У серпні того ж року вже відправився в оренду у Реал Вальядолід.
- У січні 2020-го Лунін втретє за два роки поїхав в оренду. Цього разу в Ов'єдо. Період у цій команді став для українця найбільш успішним, Андрій добре проявив себе у рамці воріт та заслужив, щоб повернутись у "Королівський клуб".
- Український воротар отримує компліменти від тренерського штабу Реала, але майже не отримує шансу проявити себе в іспанському гранді.
- У сезоні-2021/2022 відіграв лише 3 матчі, у яких пропустив 3 голи. Двічі виймав м'яч із сітки воріт у Кубку Іспанії та одного разу у Ла Лізі.