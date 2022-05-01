Яскраве святкування чергового титулу

У 34 турі Еспаньйол став черговою "жертвою" Реала на чолі з Карімом Бензема, який не міг піти з поля без забитого голу. Завдяки чотирьом м'ячам "вершкові" одягнули на свої шиї золоті медалі іспанської ліги, пише канал.

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Дубль Родріго, голи Асенсіо та Бензема принесли "Королівському клубу" дострокове чемпіонство. Реал із 81 пунктом в активі став недосяжним для найближчого конкурента, яким є Севілья.

За чотири тури до закінчення сезону різниця між клубами складає вже 17 очок.

Український голкіпер Андрій Лунін додав у свій доробок другий титул у складі мадридського клубу.

Новоспечені чемпіони гучно відсвяткували здобутий трофей.

Відео святкування Реала

Чемпіони традиційно проїхались вулицями Мадрида, які заполонили фанати.

Реал святкує на мадридських вулицях: дивіться відео

Попереду у "Королівського клубу" ще чотири поєдинки Ла Ліги, які перетворились у формальність. Карло Анчелотті може спокійно вдатись до ротацій у складі.

У нинішньому сезоні команда Анчелотті може взяти ще один трофей. Для цього "вершковим" потрібно перегати Манчестер Сіті у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів, щоб позмагатись у вирішальному поєдинку за кубок.

Нагадаємо, що у першій грі "містяни" переграли іспанців із рахунком 4:3.